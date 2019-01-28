ولي العهد يدشن برنامج الارتقاء بالقطاع الصناعي وتطوير الخدمات اللوجستية

رعى توقيع 37 اتفاقية بقيمة 235 مليار ريال تضخ بشرايين الاقتصاد السعودي

دشَّن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الاثنين برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي يستهدف تحويل السعودية إلى قوة صناعية رائدة، ومنصة لوجستية عالمية.

وفي التفاصيل، رعى ولي العهد على هامش حفل التدشين توقيع 37 اتفاقية متنوعة بقيمة 235 مليار ريال بين شركات وهيئات سعودية وعالمية، من ضمنها أرامكو وسابك ومعادن ووزارة الطاقة والجمارك. ومن بين الاتفاقيات اتفاقية ضخمة في الصناعات العسكرية، واتفاقية كبرى بين أرامكو وسابك، بعد التوصل إلى الجدوى الاقتصادية في مشروع تحويل النفط إلى بتروكيماويات، واختيار الموقع، وإجراء الدراسات الهندسية.

ويأتي قطاع الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في مقدمة القطاعات التي أولت رؤية السعودية 2030 اهتمامًا خاصًّا لها؛ وذلك بهدف تطويره ودعمه بما يحتاج بشكل علمي شامل عبر وضع الخطط والبرامج التي تؤهله ليكون لاعبًا محوريًّا في منظومة الاقتصاد السعودي عبر جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ومن ثم القدرة على المشاركة بفاعلية في تعزيز الدخل القومي للمملكة.

ويومًا بعد آخر يجني القطاع ثمار الرؤية متسلحًا باهتمام ولاة الأمر الذين يشددون على أهمية أن تحتل الصناعة السعودية مكانتها اللائقة بها في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

واليوم، وفي إطار تحقيق رؤية 2030، يُنتظر أن يكون لهذه الاتفاقات مردود إيجابي كبير ومباشر على تطوير قطاع الصناعة في السعودية، وتعزيز الخدمات اللوجستية.

ويحتوي البرنامج الجديد على أكثر من 330 مبادرة، ستحقق أكثر من ثلث مستهدفات "رؤية السعودية"، وسيتم طرح مشاريع جاهزة للتفاوض من خلال صفقات تفوق قيمتها 70 مليار ريال. ويطمح البرنامج إلى استقطاب استثمارات بقيمة 1.6 تريليون ريال.

ومن المنتظر أن يحقق البرنامج تأثيرًا كبيرًا من الناحية الاقتصادية، ونموًّا غير مسبوق، وتكاملاً بين 4 قطاعات رئيسة في اقتصاد السعودية، تتمثل في قطاعات الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية.

أهداف الرؤية

وتتفق مصادر إعلامية عدة على أن قيام ولي العهد شخصيًّا بتدشين البرنامج يعطي انطباعًا جادًّا للمستثمر الأجنبي والمحلي بأن قطاع الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية على وشك تحقيق أهداف الرؤية مجتمعة بأن يكون أحد مصادر الدخل الرئيسية للمملكة، وذلك في خطوة تستهدف تقليل الاعتماد على دخل قطاع النفط، وتنويع مصادر الدخل، فضلاً عن قدرة القطاع على تأمين فرص العمل لأبناء الوطن.

ويمكن القول إن الاهتمام بقطاع الصناعة والخدمات اللوجستية في السعودية ليس وليد اليوم، وإنما هو قديم؛ إذ حرصت الدولة على تطوير هذا القطاع وتنميته، ودعمه بما يحتاج، بيد أن رؤية 2030 عززت من هذا الاهتمام عبر وضع البرامج والخطط لتطوير القطاع، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية إليه، وهو ما يتحقق اليوم على أرض الواقع في صورة مشاريع نوعية، تعلنها الرؤية تباعًا.

ويأتي تدشين برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ضمن مسيرة متسارعة وغير مسبوقة من التقدم والتطوير، تتمثل في رؤية السعودية 2030 التي ترتكز على ثلاثة محاور، هي بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح؛ إذ تشدد الرؤية على أن السعودية هي العمق العربي والإسلامي، كما أنها قوة استثمارية رائدة، ومحور لربط القارات الثلاث.

منصة لوجستية

يخطط أحد أهداف رؤية 2030 لتكون السعودية منصة لوجستية، وأن تتقدم السعودية من المرتبة الـ49 إلى الـ25 عالميًّا، والأولى إقليميًّا. وصناعة الخدمات اللوجستية هي عبارة عن علم إدارة تدفق الموارد المختلفة كالبضائع، والطاقة، والمعلومات، والخدمات البشرية المختلفة من منطقة الإنتاج حتى منطقة الاستهلاك؛ إذ إنه من الصعب القيام بأية تجارة عالمية أو محلية، سواء كانت استيرادًا أو تصديرًا دون دعم لوجستي.

وتشمل الخدمات اللوجستية أنشطة عدة، منها النقل والجرد والتخزين والتغليف والتوزيع.

وتكمن أهمية الخدمات اللوجستية الاحترافية في توفير المنتج النهائي، أو مواد الخام في الوقت والسعر المناسبَيْن. ولأهمية هذا القطاع فإن البنك الدولي يصفه بأنه العمود الفقري للتجارة العالمية.

ولهذا القطاع أهمية كبيرة لأي اقتصاد؛ إذ إنه يسهم في تطور التجارة المحلية والدولية، وزيادة تنافسية الدول، ويوظف ما نسبته ١٥-٢٠٪ من القوى العاملة في بعض الدول المتقدمة.