"الزهراني" نقيبًا في حرس الحدود

قلّد قائد قطاع حرس الحدود بظهران الجنوب التابع لمنطقة عسير، العميد حسن عبدالله الزهراني، الملازم أول عوض عطية الزهراني، رتبته الجديدة، وذلك بعد صدور الأمر الملكي الكريم، بترقيته إلى "نقيب".

فيما أعرب النقيب "الزهراني"عن شكره وتقديره لولاة الأمر - حفظهم الله - على الثقة الملكية الكريمة، واعدًا ببذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين ثم المليك والوطن.