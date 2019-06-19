"السحيمي" إلى الرابعة عشرة في "الرقابة والتحقيق"

‏صدرت موافقة المقام السامي على ترقية محمد بن عبدالله السحيمي ؛ إلى المرتبة الرابعة عشرة على وظيفة مستشار بهيئة الرقابة والتحقيق.

‏وبتلك المناسبة، رفع "السحيمي" شكره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهم الله، على تلك الترقية، سائلاً الله التوفيق لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

و"السحيمي" من الكفاءات الوطنية المتميزة، وتقلّد كثيرًا من المناصب القيادية، وكان مثالاً يُحتذى في الجد والإخلاص والتفاني في خدمة الوطن والمواطنين.

‏وتلقى "السحيمي" التهاني والتبريكات من الزملاء والأهل والأصدقاء بتلك المناسبة السعيدة، والذين سألوا -المولى القدير- بدورهم أن يبارك له في هذه الترقية، وأن يوفقه ويسدد خطاه.