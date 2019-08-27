"التجارة" تشهر بمركز يبيع زيوتاً غير مطابقة للمواصفات بمكة المكرمة

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمنشأة تختص في تجارة الإطارات وزيوت السيارات بمكة المكرمة، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانة صاحب المؤسسة إثر ثبوت مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بعرض وبيع زيوت غير مطابقة للمواصفات وهو ما يعد غشاً وتضليلاً للمستهلك.

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة فرض غرامة مالية وإغلاق المقر المخالف لمدة عشرة أيام، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.