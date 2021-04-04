الأسبوع في 12 صورة: عملاق بحري يتحرر من قيوده.. وبركان يقذف حممه الملتهبة

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد استطاعت هيئة قناة السويس تحرير سفينة "إيفر جيفن" العملاقة بعد أن أوقفت حركة الملاحة في القناة الأكثر ازدحامًا في العالم لمدة أسبوع، في الوقت الذي واصلت فيه الحمم البركانية التدفق من بركان في أيسلندا. المزيد تجدونه في الصور.





1- رجل يلوح بعلم مصر بعد أن تم إعادة تعويم سفينة "إيفر جيفن" العملاقة التي علقت لمدة أسبوع في قناة السويس المصرية







2- سفينة "إيفر جيفن" العملاقة أثناء توجهها إلى البحيرات المرة بعد نجاح عملية إعادة تعويمها







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8- الحمم البركانية ما زالت تتدفق بكثافة من بركان في شبه جزيرة ريكيانيس في أيسلندا







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