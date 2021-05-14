"ابن فرحان" يُجري اتصالاً بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني

في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدَيْن الشقيقَيْن

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، اليوم اتصالاً هاتفيًّا بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، الدكتور أيمن الصفدي؛ وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدَيْن الشقيقَيْن.

وجرى خلال الاتصال تنسيق المواقف حيال القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في المنطقة، وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسُبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.