فريق بحثي يُحقق طفرة جينية بإنتاج "الزعفران" في جامعة الأمير سطام بالخرج

إنتاج زهرة بتسعة مياسم عِوضًا عن المعدل الطبيعي والعالمي الذي لا يتجاوز 3

تمكّن فريق بحثي في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، من إحداث طفرة جينية جديدة في إنتاج أزهار "الزعفران"، تمثلت في إنتاج زهرة بتسعة مياسم من أزهار الزعفران؛ في تطور فريد لزهرة الزعفران، عوضًا عن المعدل الطبيعي والعالمي الذي لا يتجاوز 3 مياسم لهذا النوع من الأزهار.

واطلع مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد، على محصول هذا العام من أزهار الزعفران التي يشرف عليها كرسي سارة الغنيم للأبحاث بالجامعة، واستمع إلى شرح وافٍ من الفريق البحثي حول التطورات والطفرة الجينية لأزهار الزعفران، بالإضافة إلى ما تحقق في الأعوام السابقة؛ حيث سبق إنتاج أزهار بمياسم تحمل ما بين 4- 8 مياسم في الزهرة الواحدة.

ولا يزال الفريق يعمل على إنتاج كورمات زعفران بها هذه الطفرة في الإنتاجية؛ من خلال تقنية زراعة الأنسجة، كما اطلع معالي مدير الجامعة على منتجات الكرسي الأخرى.