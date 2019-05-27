6 تنبيهات للإنذار المبكر.. الأمطار تسيطر و"البرد" حاضر

مصحوبة بتدنٍّ في الرؤية الأفقية ونشاط في الرياح السطحية

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، عبر نظام الإنذار المبكر، اليوم الاثنين، عدة تنبيهات حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة، على عدة مناطق بالمملكة.

وتشهد مناطق: (عسير، والباحة، ومكة المكرمة، وجازان) حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة حسب التنبيه المتقدم للأرصاد، الذي أوضح أن الحالة مصحوبة بتدنٍّ في الرؤية الأفقية، وتساقط البرد والسيول، ونشاط في الرياح السطحية.

وتبدأ الحالة في الواحدة ظهر اليوم، وتنتهي في التاسعة مساء بكل المناطق؛ عدا جازان، تنتهي فيها الحالة الثامنة مساء.

ونبّهت الأرصاد كلًّا من: (مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجازان)، من حالة أمطار رعدية مصحوبة بتدنٍّ في الرؤية الأفقية، ونشاط في الرياح السطحية، تبدأ جميعها في الواحدة ظهرًا، وتنتهي في التاسعة مساء.

وتشمل الحالة بمكة محافظات: (الجموم، والخرمة، والطائف، والكامل، وخريص، ومكة المكرمة، وميسان)؛ فيما تشمل بالمدينة محافظات: (العيص، والمدينة المنورة، والمهد، وبدر، ووادي الفرع).

وفي تنبيه آخر، لفتت الهيئة إلى تعرض منطقة الرياض لحالة من الرياح النشطة والسحب الرعدية المصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية، ونشاط في الرياح السطحية، تبدأ من الواحدة ظهرًا، وتنتهي في الثامنة مساء بكل من السليل وعفيف ووادي الدواسر.