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الندوة العالمية توزع أكثر من 5000 وجبة إفطار على الصائمين في ماليزيا
المملكة
/
أخبار المناطق
3
22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
10:19 PM
الندوة العالمية توزع أكثر من 5000 وجبة إفطار على الصائمين في ماليزيا
صحيفة سبق الإلكترونية
الرياض
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