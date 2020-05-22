الندوة العالمية توزع أكثر من 5000 وجبة إفطار على الصائمين في ماليزيا

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22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441 10:19 PM

الندوة العالمية توزع أكثر من 5000 وجبة إفطار على الصائمين في ماليزيا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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