"التجارة": حجز مليون و800 ألف كمامة تُباع بشكل مخالف في "جدة"

إعادة ضخها للأسواق بأسعار عادلة بعد التأكد من مصدرها

ضبطت الفرق الرقابية بوزارة التجارة بالتعاون مع الحملات الأمنية في شرطة محافظة جدة وهيئة الغذاء والدواء، شاحنتين (تريلا) يبيع أصحابها كميات كبيرة من الكمامات بشكل مخالف وغير نظامي، وتم حجز كامل الشحنات.

وجاءت عملية ضبط هذه الكمية بعد كمين محكم، حيث أسفرت عن حجز مليون و800 ألف كمامة، وسيتم التحقق من مصدرها وإعادة ضخها في الأسواق بالأسعار العادلة وفق بيان وزارة التجارة.

فيروس كورونا الجديد

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31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441 10:41 PM

إعادة ضخها للأسواق بأسعار عادلة بعد التأكد من مصدرها

"التجارة": حجز مليون و800 ألف كمامة تُباع بشكل مخالف في "جدة"

فهد الغبيوي

الرياض

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ضبطت الفرق الرقابية بوزارة التجارة بالتعاون مع الحملات الأمنية في شرطة محافظة جدة وهيئة الغذاء والدواء، شاحنتين (تريلا) يبيع أصحابها كميات كبيرة من الكمامات بشكل مخالف وغير نظامي، وتم حجز كامل الشحنات.

وجاءت عملية ضبط هذه الكمية بعد كمين محكم، حيث أسفرت عن حجز مليون و800 ألف كمامة، وسيتم التحقق من مصدرها وإعادة ضخها في الأسواق بالأسعار العادلة وفق بيان وزارة التجارة.

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فيروس كورونا الجديد

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