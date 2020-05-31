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إعادة ضخها للأسواق بأسعار عادلة بعد التأكد من مصدرها

"التجارة": حجز مليون و800 ألف كمامة تُباع بشكل مخالف في "جدة"

ضبطت الفرق الرقابية بوزارة التجارة بالتعاون مع الحملات الأمنية في شرطة محافظة جدة وهيئة الغذاء والدواء، شاحنتين (تريلا) يبيع أصحابها كميات كبيرة من الكمامات بشكل مخالف وغير نظامي، وتم حجز كامل الشحنات.

وجاءت عملية ضبط هذه الكمية بعد كمين محكم، حيث أسفرت عن حجز مليون و800 ألف كمامة، وسيتم التحقق من مصدرها وإعادة ضخها في الأسواق بالأسعار العادلة وفق بيان وزارة التجارة.