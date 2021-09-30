صور مذهلة على عملاقة الوصل.. واعد الإبهار في افتتاح "إكسبو 2020 دبي"

يوم يحمل عرضًا استثنائيًّا وتقنيات صوت وضوء هي الأولى من نوعها في العالم

تتجه أنظار العالم اليوم، إلى دولة الإمارات، مع انطلاق حفل افتتاح إكسبو 2020 دبي، الذي سيرسم ملامح مستقبل جديد من الإبهار بعروض تستعين بأحدث تقنيات الصوت والضوء والليزر، في تجربة هي الأولى من نوعها في العالم.

وسيزين حديقة ساحة الوصل في قلب موقع الحدث الدولي، 30 ألف مصباح وصولًا إلى قبة الوصل العملاقة، التي ستضاء وحدها بثلاثة آلاف مصباح، أكثر من 50% منها تعمل بتقنية إل.إي.دي. وستكون مصابيح الحديقة مستقلة عن بعضها البعض؛ بحيث يمكن التحكم في كل منها على حدة.

وتحت قبة الوصل، درة تاج موقع إكسبو 2020 دبي، سيشاهد الحضور عروض الصوت والضوء المبهرة بالتعاون مع شركة كريستي العالمية الحائزة على العديد من الجوائز وشريك إكسبو 2020 دبي الرسمي للأجهزة وشاشات العرض. ويستعين منظمو الحدث الدولي فيها بأحدث ما توصلت إليه البشرية من تقنيات عروض الليزر المتطورة. وسيجمع الحفل مئات الفنانين على مدى 90 دقيقة من الإبهار والإمتاع.

وتُقدم هذه العروض باستخدام أكثر من 250 جهاز عرض توفر تجربة مبهرة على الوجهين الداخلي والخارجي للقبة الضخمة، التي تشكل شاشة عرض بنطاق 360 درجة. وتتميز التقنية المستخدمة في هذه الأجهزة باستهلاك الطاقة المنخفض؛ فضلًا عن أنها لا تفقد بريقها ولا جودتها بمرور الوقت.

وقال أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم في إكسبو 2020 دبي: "نهدف إلى تقديم تجربة لا مثيل لها في إكسبو 2020 دبي، وستكون الصور المذهلة على قبة الوصل العملاقة جزءًا مميزًا جدًّا من هذه التجربة، ونتوقع مجموعة من العروض التي لا تنسى في موقع إكسبو 2020، بالاستعانة بتقنيات كريستي المبتكرة".

وقال نك اللتس المدير الفني من شركة فايف كارنتس، المتخصصة في تنظيم الفعاليات الحية: "نستعد لحفل الافتتاح، وبالتوازي مع ذلك نتحضر لـ182 يومًا كاملة من العروض الشيقة، وبعد ذلك إرث إكسبو المتمثل في دستركت 2020.. وسيستمر هذا المكان مدى الحياة؛ مما يجعلني سعيدًا بشكل لا يصدق لأنه في منتهى الروعة".

وأضاف: "قبة الوصل مكان مدهش يمنحنا بعض الفرص الرائعة لتجاوز التحديات؛ وقد أضفنا 760 مكبر صوت إلى ما هو موجود بالفعل بشكل دائم -حوالى 300- ليصل العدد إلى أكثر من 1000 مكبر صوت؛ وهو ما يوفر تجربة مذهلة لجميع الحضور".

وقال زوران فيسيليك، الرئيس والمدير التنفيذي للتكنولوجيا في شركة كريستي: "نحن فخورون كوننا الشريك الرسمي لإكسبو 2020 دبي، ومتحمسون لنري العالم ما قدمناه في قبة الوصل، القلب النابض للحدث العالمي، عندما تضاء القبة بأكثر من 250 جهاز عرض يعمل بتقنية الليزر النقي، ويحمل اسم D4K40-RGB كريستي؛ فضلًا عن إضاءة تقدر بحوالى 11 مليون لومن، أي ما يعادل 7000 مصباح كهربائي، ونحن سعداء لتوفير تجارب بصرية استثنائية من شأنها أن تذهل وتلهم الضيوف من جميع دول العالم في هذا التجمع الثقافي العالمي".

وسيبث حفل الافتتاح لملايين المشاهدين في أنحاء العالم عبر قنوات متعددة، بما في ذلك إكسبو الافتراضي وتلفزيون إكسبو.