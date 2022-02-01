"سوق الشتاء الأسبوعي" بالمدينة ينطلق السبت القادم

تنظمه "مراكز الأحياء" في ممشى حديقة الملك فهد

تنطلق في المدينة المنورة يوم السبت المقبل، فعاليات "سوق الشتاء الأسبوعي"، الذي تنظمه جمعية مراكز الأحياء، وذلك في ممشى حديقة الملك فهد.

ويهدف السوق، الذي يقام يوم السبت من كل أسبوع ولمدة ٣ شهور، إلى تمكين شباب المدينة المنورة وفتياتها من عرض منتجاتهم وأعمالهم أمام الجمهور، وكذلك دعم وتطوير وتأهيل الأسر المنتجة من خلال إتاحة الفرصة لها للتعريف بما تقدمه.

وأوضح الأمين العام لجمعية مراكز الأحياء بمنطقة المدينة المنورة الدكتور سمير المغامسي أن هذه المبادرة تأتي كأحد مشاريع الجمعية في تحقيق الدعم المباشر لأصحاب المهن والأسر المنتجة وأصحاب الأعمال الصغيرة.