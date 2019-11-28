مدير جامعة "أم القرى" يكرم 1420 متفوقًا ويعلن عن صندوق لدعم أنشطة القنفذة

وجّه مدير جامعة أم القرى الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر بافيل بإنشاء صندوق طلابي خاص بكليات فرع الجامعة في القنفذة لدعم الخدمات والأنشطة الطلابية، مؤكداً حرصه على تطوير المرافق والخدمات التعليمية للارتقاء بمخرجات الجامعة.

جاء ذلك خلال كلمته في الحفل التكريمي لـ 1420 متفوقاً ومتفوقة من طلبة كليات فرع الجامعة بالقنفذة، بحضور وكيل الجامعة الأستاذ الدكتور فريد الغامدي، والمشرف على أعمال وكالة الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور أحمد بابلغيث، ومحافظ القنفذة فضا البقمي، وعمداء كليات فرع القنفذة ومنسوبيها، وعدد من مسؤولي القطاعات الحكومية.

وهنأ بافيل، الطلاب والطالبات على تفوقهم، مؤكداً أنَّ جامعةَ أُم القُرَى وبما وفَّرَتُه لَها القيادة الرَّشِيدة - أيَّدهَا الله – من دعمٍ سَخِيِ مَكَّنَها من التوسعِ في برامِجِها التعليميةِ وإقامةَ فروعٍ لها في أربعِ محافظاتٍ بالمنطقة، إضافة إلى مَقرُّهَا الرَّئِيسْ بمكةِ المكرمةِ، لتكونَ كُلِّيتَها الجامعية بمحافظة القنفذة في مقدمتها وتَفرَّعَ عنها حتى الآن خَمسُ كلياتٍ منتسب إليها أكثر من 14 ألفُ طالبٍ وطالبةٍ في أقسامِ الكُلّيةِ الجَامِعيَّةِ، وكُليةِ الهندسة، وكذلك كُليةُ الحاسبَ الآل ، وكُلِّيةُ العُلومِ الصحيَّةِ، إلى جانبِ كليةِ الطِب.

وأشاد مدير الجامعة بدعم واهتمام مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان – حفظهما الله – واهتمامهما بتوفير أفضل بيئة تعليمية، منوهاً بدعم ومؤازرة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بالجامعة بمقرها الرئيس وفروعها.

بدوره بين محافظ القنفذة فضا البقمي أن الاحتفال بتكريم المتفوقين من الطلاب والطالبات بادرة جميلة يقوم بها فرع جامعة أم القرى بالقنفذة تتكرر كل عام إيماناً من المسؤولين بالجامعة أن في ذلك تحفيزاً لأبنائنا وبناتنا لإخراج كوامن طاقاتهم ومواهبهم.

من جانبه أوضح ‏ المشرف على الحفل وكيل عمادة شؤون الطلاب بالقنفذة الدكتور محمد المتحمي أن عمادة شؤون الطلاب ظلت داعمة للطلاب والطالبات بالعديد من الخدمات والمميزات لاسيما المتفوقون منهم، ومن ذلك منح مكافأة التفوق لكل طالب وطالبة يحصل على تقدير ممتاز في فصلين متتاليين.

وعبرت وكيلة الكلية الجامعية بالقنفذة الدكتورة شريفة الحازمي عن هذا الحفل بأنه لقاء يوم بهيج.

ومثل المتفوقين والمتفوقات في مشاعرهم الطالب مدهش الفقيه، والطالبة فاطمة العمري، اللذان نوها بمشاعر تفوقهم والاحتفاء بهم وسعادتهم البالغة باهتمام إدارة الجامعة بالطلبة المتفوقين.

وشهد الحفل قصيدة شعرية بعنوان "شبابنا أملنا" للدكتور يحيى الزهراني.