سفارة المملكة في بانكوك: "القائم بالأعمال" يجتمع بوزير الخارجية التايلاندي

استعرضا القضايا ذات الاهتمام المشترك والعلاقات بين البلدين

كشف حساب سفارة خادم الحرمين الشريفين بمملكة تايلاند، عبر منصة "تويتر" عن اجتماع الدكتور عصام بن صالح الجطيلي، القائم بأعمال السفارة بتايلاند، و"دون برامودويني"، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية التايلاندي، وجرى خلال الاجتماع استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك والعلاقات بين البلدين.



وكانت العلاقات بين البلدين قد توقفت بعد عددٍ من الحوادث تعرض لها مواطنون سعوديون في تايلاند عام 1989.



واستقبلت العاصمة التايلاندية بانكوك، والواقعة في الجنوب الغربي من تايلاند، ما يقارب 26 مليون سائح في عام 2019، وتقع على الضفة الشرقية من نهر تشاو برايا الذي يصب في خليج تايلاند القريب من المدينة، وتعد الميناء الرئيس بالإضافة إلى كونها مركزًا صناعيًا مهمًا، واعتبارها السوق الرئيس للمجوهرات والحلي في البلاد.



وتعد بانكوك واحدة من أسرع مدن جنوب شرق آسيا نموًا ونشطًا اقتصاديًا، وتمثل واحدة من أكثر الوجهات السياحية شعبية في العالم، حيث تمثل السياحة في تايلاند نحو 6 % من اقتصادها المتنامي.