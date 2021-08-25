شراكة إستراتيجية تجمع "يلو" و"بودل" لتعزيز حضورهما في المشهد السياحي

الشراكة تأتي تأكيداً على رغبة الشركتين في تقديم أفضل خدمة لعملائهما

في خطوة تعكس التكامل بين الشركات الوطنية، وتحديداً في القطاع السياحي، لتقديم أفضل خدمة أمام المواطنين والسياح بما يتواكب ومبادرة النهوض بالقطاع السياحي في المملكة، التي تعد إحدى أهم مبادرات رؤية المملكة 2030؛ تم الاتفاق بين كل من شركة الوفاق لتأجير السيارات "يلو"، ومجموعة بودل للفنادق والمنتجعات، على الارتباط بشراكة إستراتيجية لتقديم حزمة من الخدمات المشتركة لعملائهما من المواطنين والمقيمين والسياح، بهدف إيجاد تجربة غنية أمام العميل تجمع بين اثنين من أهم العناصر التي لا يستغني عنهما السائح، وهما: النقل والسكن.

وتمّ توقيع عقد الشراكة، أخيراً، في مدينة الرياض، بحضور نائب الرئيس لشركة الوفاق لتأجير السيارات "يلو" الأستاذ بشير القحطاني؛ ومدير عام فنادق ومنتجعات بريرا، إحدى العلامات التجارية لشركة بودل للفنادق والمنتجعات، الأستاذ فارس الخليوي.

وبهذه المناسبة، أكّد نائب الرئيس لشركة الوفاق لتأجير السيارات "يلو"، أن "يلو" حريصة على إثراء تجربة عملائها من المواطنين والمقيمين عند تنقلهم بين المدن في السياحة الداخلية، أو السياح القادمين من الخارج عبر تقديم باقة من الخدمات المتنوعة والمتميزة، وأضاف قائلاً: بعدما نجحنا في "يلو" في تطوير خدماتنا الإلكترونية وخدمات ما بعد البيع وما يضمّه أسطول مركباتنا من سيارات من مختلف الفئات والأحجام بهدف إيجاد تجربة فريدة لعملائنا تتسم بالجودة واستخدام التقنيات الحديثة لسرعة الإنجاز، والآن انتقلنا إلى عقد شراكات نستطيع من خلالها تقديم خدمات إضافية يستفيد منها عملاؤنا، ومن هذا المنطلق جاءت هذه الشراكة مع مجموعة بودل للفنادق والمنتجعات التي تعد من أكبر سلاسل تقديم الخدمات الفندقية في المملكة وبأفضل مستوى من الخدمة، ونتطلع أن يستفيد عملاؤنا وعملاء بودل من هذه الشراكة التي تعكس القاعدة السليمة التي هيّأتها رؤية 2030 أمام القطاع الخاص السعودي للقيام بدوره في خدمة وطنه بالشكل الذي يليق بهذا الوطن المعطاء.

من جهته، أشاد فارس الخليوي؛ المدير العام لفنادق بريرا، بهذه الشراكة بين كل من يلو وشركة بودل للفنادق والمنتجعات الشركة الوطنية الرائدة في صناعة الضيافة التي تشمل عديداً من العلامات التجارية وهي: (فنادق ومنتجعات نارسس ذات تصنيف خمس نجوم، فنادق ومنتجعات بريرا ذات تصنيف أربع نجوم، فنادق عابر ذات تصنيف ثلاث نجوم، بودل للشقق الفندقية)، وبلغ عدد الفنادق والمنتجعات خلال عام 2021، عدد 60 فندقاً ومنتجعاً.

وأوضح أيضاً أن الشراكة تأتي استجابة للفرص الهائلة التي صنعتها رؤية 2030 أمام القطاع الخاص، وخصوصاً في القطاع السياحي، فجاءت هذه الشراكة لتبلور ذلك بهدف تقديم أفضل خدمة لأهالي المملكة وزوّارها من السياح الذين يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعاً كبيراً في أعدادهم مع الطفرة الكبيرة في الفعاليات والمواسم التي نستعد لعودتها بعد أن أصبح موسم الرياض الضخم قريباً من الانطلاق مجدداً والتسهيلات التي وضعتها حكومة المملكة للنهوض والارتقاء بالقطاع السياحي.