بلجيكا.. 183 وفاة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي ضحايا الفيروس يبلغ 1111

أعلنت وزارة الصحة البلجيكية، اليوم الخميس، تسجيل 183 حالة وفاة جديدة في بلجيكا، مما يرفع الإجمالي إلى 1111 حالة.

وحسب "رويترز"، كانت وزارة الصحة البلجيكية قد سجلت في وقت سابق 82 حالة وفاة جراء فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" خلال 24 ساعة.

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة الاتحادية للصحة العامة وسلامة الأغذية والبيئة البلجيكية تسجيل 1702 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 10836 حالة.