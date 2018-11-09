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متوسطة إلى غزيرة وتشمل محافظات أخرى حتى 9 مساءً

تنبيه بشأن هطول أمطار على "فيفاء والدائر وهروب"

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكّر، تنبيهاً اليوم، بتوقّع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة؛ تشمل "فيفاء والدائر وهروب والعارضة والعيدابي والأجزاء المجاورة".

ومن المتوقع أن تبدأ الأمطار، ظهر اليوم الجمعة، وتستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، وستكون مصحوبةً بزخات من البرد ورياح نشطة مُثيرة للأتربة؛ قد تؤدي إلى جريان السيول.