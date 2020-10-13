"العويرضي" متحدثًا رسميًّا لدارة الملك عبدالعزيز

عيّنت دارة الملك عبدالعزيز سلطان بن حمد العويرضي متحدثًا رسميًّا لها، وذلك في إطار اهتمام الدارة بالنواحي الإعلامية في ظل ما تقدمه من تنوع في خدمتها لتاريخ المملكة وما تنجزه من مشروعات علمية.

وأوضح سلطان العويرضي أنه تم تدشين الحساب الرسمي للمتحدث للدارة على منصة تويتر، Darah_sp@ ؛ حيث من المنتظر أن يجيب الحساب الجديد ويتفاعل مع كامل الاستفسارات المتعلقة بأنشطة الدارة، وكذلك عبر البريد الإلكتروني الرسمي للمتحدث: darah_sp@darah.org.sa.