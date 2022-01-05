التمور فاسدة وجاهزة للتسويق.. أمانة "الشمالية" ضبطت المستودع وهذه هي الكمية

المضبوطات تم إتلافها فوراً لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي كما تم إغلاق الموقع

ضبطت الفرق الرقابية في أمانة منطقة الحدود الشمالية أمس، عمالة وافدة بأحد المستودعات بمدينة عرعر، قاموا بتحويله إلى مستودع للتمور الفاسدة كانت مجهّزة لتسويقها.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية وخلال جولاتها اليومية، قامت بضبط المستودع المخالف الذي يفتقر للاشتراطات اللازمة للتخزين والتعبئة؛ فضلاً عن سوء النظافة في الموقع، حيث بلغت الكميات التي تم ضبطها في الموقع 1130 كيلوغراماً من التمور الفاسدة.

وأشارت إلى أن المضبوطات تم إتلافها فوراً لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم إغلاق الموقع لاستكمال الإجراءات النظامية.