الأفواج الأمنية بجازان تضبط 5850 قرصًا خاضعًا للتداول الطبي بالدائر

صرّح مدير إدارة الإعلام والاتصال بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية بمحافظة الدائر، ضبطت 5850 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بحوزة مواطن.
وقال "الطويان": تم توقيفه واتُّخِذت بحقه الإجراءات النظامية وتمت إحالته لجهة الاختصاص.الجهات الأمنية الأفواج الأمنية
توقيف المواطن المتهم بحيازتها واتخاذ الإجراءات وإحالته لجهة الاختصاص
صرّح مدير إدارة الإعلام والاتصال بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية بمحافظة الدائر، ضبطت 5850 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بحوزة مواطن.
وقال "الطويان": تم توقيفه واتُّخِذت بحقه الإجراءات النظامية وتمت إحالته لجهة الاختصاص.