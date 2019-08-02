النائب العام يوجه بسرعة القبض على مجموعة أطلقوا النار في إحدى المناسبات

وجه النائب العام بسرعة القبض على مجموعة من الأشخاص ظهروا في مقطع فيديو وهم يُطلقون النار من أسلحة رشاشة في إحدى المناسبات.

وتفصيلاً.. بناء على ما تم رصده من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة لمقطع فيديو متداول ظهر فيه مجموعة من الأشخاص يقومون بإطلاق النار من أسلحة رشاشة فقد وجه معالي النائب العام بالتحقق من ذلك واتخاذ جميع الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكدت النيابة العامة أنها ستقوم بواجبها بحزم تجاه كل من يخالف الأنظمة المعاقب عليها جزائياً وبما يحمي المجتمع.