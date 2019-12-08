مستشفى الطوال العام ينفذ عددًا من المبادرات الصحية التوعوية

بمناسبة اليوم العالمي للتطوع ٢٠١٩

نفذ مستشفى الطوال العام، الجمعة، الماضية، فعالية "تطوعي_صحة 3"، ضمن حملة وزارة الصحة في اليوم العالمي للتطوع ٢٠١٩، بتنفيذ عدد من المبادرات الصحية التوعوية والتثقيفية للمواطنين والمقيمين، والتي استمرت لمدة يومين بحديقة الشهداء بمحافظة صامطة.

جاء ذلك، بحضور وكيل محافظة صامطة، موسى عواف، ومدير مكتب الدعوة والإرشاد بصامطة، محمد هادي مدخلي، وعدد من مدراء وممثلي الدوائر الحكومية ومشايخ و أعيان المحافظة.

واحتوت هذه المبادرات على مجالات صحية متنوعة تنطلق تحت شعارات مختلفة لتحقق الهدف المنشود من إقامتها وتمثلت فيما يلي: مبادرة (السكري) تحت شعار "احم عائلتك"، ومبادرة "دورك في رعاية المريض"، ومبادرة "احم نفسك من الأنفلونزا"، لحث المجتمع على الاهتمام بأخذ لقاح الأنفلونزا، ومبادرة "مريضك يهمنا"، ومبادرة "نعم أنا في خدمتك"، ومبادرة "الزواج الآمن"، للتعرف على الأمراض الوراثية، ومبادرة "المضادات الحيوية"، للتعرف على أنواعها ومدى خطورة استخدامها دون استشارة الطبيب، ومبادرة "نظافة اليدين"، تحت شعار "الأيدي النظيفة تنقذ الأرواح"، ومبادرة "افحص نبضك ليطمئن قلبك"، ومبادرة "افحص واطمئن"، ومبادرة "الأشعة أمان"، ومبادرة "الإعاقة"، تحت شعار "الإعاقة ليست نهاية الحياة"، ومبادرة "الأمراض المزمنة"، ومبادرة "التسوق الصحي".

وأكد مدير مستشفى الطوال العام الأخصائي حسن بن عبده نجمي، أهمية إجراء مثل هذه المبادرات في ظل انتشار الممارسات الخاطئة من قبل أفراد بمختلف شرائح المجتمع.

وأضاف أن هذه المبادرات تم الإشراف عليها لتحقيق مدى الفائدة المرجوة منها، مؤكداً أنها ستكون باكورة انطلاق العديد من المبادرات التي تصب في خدمة المجتمع وفق رؤية المملكة 2030، مقدمًا شكره وتقديره لكل من ساهم في إنجاح هذه الفعالية وعلى رأسهم مدير المشاركة المجتمعية بالمستشفى، محمد جلال اليماني.

يذكر أن هذه المبادرات تأتي امتدادًا لمبادرات مستشفى الطوال العام، ضمن أنشطة قسم الشراكة المجتمعية بالمستشفى وبإشراف إدارة المشاركة المجتمعية بصحة جازان وانطلاقًا من رؤية التحول الوطني ٢٠٢٠ ورؤية المملكة ٢٠٣٠ وضمن أنشطة وزارة الصحة في إطار جهودها نحو تثقيف المجتمع وتبصرته تجاه الأمراض التي يمكن تلافيها قبل وقوعها.