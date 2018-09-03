بالصور.. مداهمة مطعم مخالف في صبيا بسبب تدني النظافة

"الرقابة الصحية" صادرت 15 كجم سمك و30 طاولة خشبية

صادر قسم الرقابة الصحية التابع لبلدية محافظة صبيا، 30 عربة بطاطس و80 كجم من الخضار والفواكه و30 طاولة خشبية و45 كجم من العجين و15 كجم من السمك إضافة إلى 25 كجم من اللحم، كما أغلقت خمسة محلات مخالفة للاشتراطات الصحية، وحررت 150 مخالفة.

وقامت البلدية، بمشاركة من الدوريات الأمنية بشرطة صبيا، بمداهمة مطعم مخالف يعدّ الوجبات والأطعمة في موقع غير مطابق للاشتراطات الصحية، وتبين تدني مستوى النظافة وعدم وجود رخصة نظامية، بجانب عدم وجود شهادات صحية للعاملين داخل الموقع.

وقال رئيس البلدية سفر بن سعد آل زآحم الشهراني: ضمن برنامج "غذاؤكم أمانة"، قامت البلدية بالمرور على المحلات التجارية والمنشآت الغذائية في المحافظة لتحري المخالفات ورصدها وتطبيق الأنظمة بحقها.

وأضاف: تمت مداهمة موقع مخالف يقوم بإعداد الأطعمة بشكل غير صحي وفي موقع غير مطابق للاشتراطات الصحية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المطعم المخالف.

وأردف: القسم النسائي بالرقابة الصحية الذي يعمل مسانداً للقسم الرجالي أغلق ثلاثة محلات تجارية مخالفة للأنظمة، وذلك ضمن جولاته الرقابية على 38 محلاً نسائيًا في صبيا، وحرر سبعة إنذارات نتيجة انتهاء الرخص.

وتابع: البلدية تواصل عملها الرقابي خلال فترات صباحية ومسائية من خلال فرق رقابية تعمل بشكل مستمر لمواجهة أي طارئ وتطبيق النظام بحق أي مخالف.