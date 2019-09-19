أستراليا عن الاعتداء التخريبي ضد "أرامكو": عدوان غير مقبول

وزير خارجيتها أكد أنه يستهدف زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي

أدانت استراليا بشدة، اليوم، الاعتداء التخريبي ضد منشأتين للنفط تابعتين لأرامكو.

وأكدت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين في كلمة لها أمام مجلس الشيوخ الأسترالي الفيدرالي في العاصمة الأسترالية كانبيرا أن هذا العدوان غير مقبول، وينتهك القانون الدولي ويمسّ بأمن الطاقة العالمي.

وأشارت إلى أنه يستهدف زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي والتأثير على المواطنين، ويشكّل تهديداً حقيقياً للاستقرار الإقليمي والعالمي.