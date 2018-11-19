تفوقوا في دراستهم فكافأتهم مدرستهم بهذه الطريقة التحفيزية

تهدف إلى بذل مزيد من الجهد والتفوق وتشجيع باقي زملائهم

قام مدير ثانوية أم القرى بمحافظة النماص صالح بن حاسن؛ والمرشد الطلابي حزام الشهري؛ بمبادرة جميلة باصطحاب الطلاب المتميزين إلى رحلة إفطار قصيرة بإحدى الحدائق القريبة من المدرسة، إعجاباً بما حقّقوه من تميُّز دراسي وأخلاقي خلال الدراسة.

وتعد هذه البادرة رائعة وتحفيزية للطلاب لبذل المزيد ورسالة لبقية زملائهم للاقتداء بهم، وتمّ تكريم الطلاب المتميزين بحضور هيئة التدريس وطلاب المدرسة.

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19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440 09:35 AM

تهدف إلى بذل مزيد من الجهد والتفوق وتشجيع باقي زملائهم

تفوقوا في دراستهم فكافأتهم مدرستهم بهذه الطريقة التحفيزية

ظافر الشهري

النماص

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قام مدير ثانوية أم القرى بمحافظة النماص صالح بن حاسن؛ والمرشد الطلابي حزام الشهري؛ بمبادرة جميلة باصطحاب الطلاب المتميزين إلى رحلة إفطار قصيرة بإحدى الحدائق القريبة من المدرسة، إعجاباً بما حقّقوه من تميُّز دراسي وأخلاقي خلال الدراسة.

وتعد هذه البادرة رائعة وتحفيزية للطلاب لبذل المزيد ورسالة لبقية زملائهم للاقتداء بهم، وتمّ تكريم الطلاب المتميزين بحضور هيئة التدريس وطلاب المدرسة.

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