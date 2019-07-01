4 تنبيهات صباحية متقدمة للأرصاد.. والرياض حاضرة

بدأت مع الصباح تتواصل حتى المساء وتُصحَب برياح نشطة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، 4 تنبيهات متقدمة لمناطق: (عسير، ومكة المكرمة، ونجران، والرياض)، من حالة أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبة انعدام في الرؤية الأفقية.

وتبدأ الحالة في منطقتيْ عسير ومكة المكرمة، في الساعة التاسعة صباحًا، وتتواصل حتى السادسة مساء، وتشمل في عسير: (بيشة، وتثليث، والبرك)، وتشمل في مكة: (الخرمة، والقنفذة، والليث، والمويه، وتربة، ورنية).

فيما بدأت في الرياض الساعة السابعة صباحًا، وتتواصل حتى التاسعة مساء، وتشمل: (الدوادمي، والرين، والسليل، والقويعية، وعفيف، ووادي الدواسر).

وبدأت في نجران الساعة الثامنة صباحًا وتتواصل حتى التاسعة مساء، وتشمل: (بدر الجنوب، وحبونا، وخباش، وشرورة، ونجران، ويدمة).