أمير "الفوج الثاني": الملك سلمان قاد المملكة بنظرة ثاقبة وعزم على تحقيق أعلى درجات الرفعة والتطوّر

عبّر عن فخره وفخر كل مواطن بما وصلت إليه السعودية

رفع أمير الفوج الثاني بالحرس الوطني بالشرائع عمر بن فارس أبا العلا، أسمى عبارات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في مناسبة الذكرى الخامسة للبيعة.

وأعرب "أبا العلا" عن بالغ فخره وفخر كل مواطن بما وصلت إليه المملكة من ارتقاء وتطوّر وازدهار في ظلّ قيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز، أيّده الله، برؤية ثاقبةٍ وعزمٍ على تحقيق أعلى درجات الرفعة والتطوّر للوطن.

وقال: "في هذه المناسبة الوطنية الغالية، نستذكر وبمدادٍ من الفخر، عديداً من الإنجازات التي تحققت على مدى عامٍ كاملٍ، لتضاف إلى مثيلاتها التي بدأت مع تولي الملك سلمان قيادة بلاد الحرمين الشريفين، في ظل رؤية المملكة الطموحة 2030 والبرامج الوطنية المتكاملة والمبادرات الهادفة المنبثقة منها، والتي تحظى بمتابعة حثيثة من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين".

وأضاف "أبا العلا": "حينما نرى أنحاء المملكة العربية السعودية ولله الحمد قد تحولت إلى ورش عمل وبناء فإننا نشكر الله -عزّ وجلّ- في وقت يمر العالم فيه بأزمات أمنية واقتصادية ومالية وتنموية، ذلك أنّ الدولة -رعاها الله- بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تسعى لتوفير الخير والرفاهية للمواطن الذي يبادلها الحب والولاء، في صورة جسدت أسمى معاني التفاف الرعية حول الراعي".

وأشار أمير الفوج الثاني إلى أن المملكة في الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تشهد المزيد من المنجزات التنموية العملاقة على امتداد مساحاتها الشاسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة، وتشكل في مجملها إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته، مما يضعها في رقم جديد بين دول العالم المتقدمة.