الإماراتيون يرحبون بولي العهد شعراً: محمد ذي ديرتك توطاها وتعم التباشير

في اليوم الثاني لزيارته

لا تزال مظاهر الترحيب الرسمي والشعبي للإمارات على أشدها بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفي اليوم الثاني للزيارة اليوم (الخميس)، تداول رواد موقع "تويتر" أبياتاً شعرية للشيخة خولة بنت أحمد السويدي، حرم الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، ترحب فيها بضيف البلاد الكبير وتشير إلى ما تنعم به علاقات البلدين من تكاتف وتعاضد، وما تحظى به من تمسك جيل القيادة الحالي بما غرسه أسلافهم.

يقول البيتان:

محمد ذي ديرتك توطاها وتعم التباشير

بن سلمان وبن زايد صقور حاميها

كف بكف والمحبة بينكم تعابير

جمع الله قلوب الغلا بطيب راويها