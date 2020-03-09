بجميع مناطق المملكة.. إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم مؤقتًا

كإجراء احترازي حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من فيروس ‫كورونا

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم مؤقتًا بجميع أمانات وبلديات المملكة كإجراء احترازي حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من فيروس ‫كورونا.

وجاء إعلان الإيقاف لأسباب وقائية حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من فيروس ‫كورونا.

وزارة الشؤون البلدية والقروية الشيشة المعسل المقاهي المطاعم فيروس كورونا الجديد

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09 مارس 2020 - 14 رجب 1441 12:42 AM

كإجراء احترازي حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من فيروس ‫كورونا

بجميع مناطق المملكة.. إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم مؤقتًا

محمد المواسي

الرياض

19 24,900

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم مؤقتًا بجميع أمانات وبلديات المملكة كإجراء احترازي حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من فيروس ‫كورونا.

وجاء إعلان الإيقاف لأسباب وقائية حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من فيروس ‫كورونا.

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وزارة الشؤون البلدية والقروية الشيشة المعسل المقاهي المطاعم فيروس كورونا الجديد

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