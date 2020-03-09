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كإجراء احترازي حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من فيروس ‫كورونا

بجميع مناطق المملكة.. إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم مؤقتًا

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم مؤقتًا بجميع أمانات وبلديات المملكة كإجراء احترازي حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من فيروس ‫كورونا.

وجاء إعلان الإيقاف لأسباب وقائية حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من فيروس ‫كورونا.