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بالتزامن مع اليوم الوطني لتسليط الضوء على المتميزين سواء من سعوديين أو مقيمين

جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة تطلق "دار الفرص" للكشف عن قصص نجاح الموهوبين

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أطلقت كلية الإعلان بجامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة حملة وطنية للكشف عن قصص نجاح ملهمة للموهوبين والمتميزين، بالتزامن مع فعاليات اليوم الوطني 91، بهدف تسليط الضوء على الموهوبين سواء من سعوديين أو مقيمين، الذين تمسكوا بالفرص التي منحت لهم واستطاعوا تحقيق أحلامهم وطموحاتهم وعكسوا رؤية المملكة 2030.



وتستهدف حملة (دار الفرص) التي انطلقت تحت شعار "هي لنا دار" كل من حصل فرصة وحولها إلى قصة نجاح، واستطاع أن يتحول إلى عنصر فعّال في مسيرة البناء التي يعيشها الوطن، وكذلك الشباب الشغوف والموهوب وغير المتردد في العمل، وتستعرض جزءًا من أحلام الشباب في مختلف المجالات، التي حلموا طويلاً بتحقيقها، وأتيحت لهم الفرصة، وتشمل العلماء والأطباء والمهندسين والطيارين والمضيفات والطهاة والمتميزين في جميع المجالات، ومازالوا يتطلعون لتحقيق المزيد من الفرص والأحلام الواعدة.



وتسعى الكلية إلى ترسيخ فن الإعلان بوصفه أحد الفنون المهمة في سوق العمل، وتعزيز الهوية ومفهوم التصميم والتواصل الابتكاري والسرد الإلكتروني للمحتوى القصصي للعلامات التجارية وصنع المحتوى في التواصل الإعلاني.



وأكدت عميدة كلية الإعلان بجدة الدكتورة حنين شعيب أن (دار الفرص) تنصب أيضًا في تحقيق رؤية وهوية جامعة الأعمال والتكنولوجيا بتوفير التعليم لكل الشباب الطموحين الحالمين بمستقبل وظيفي، من خلال توجيهات رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور عبدالله دحلان ورئيس الجامعة الدكتور أسامة جنادي بالتركيز على وجود فرصة التعليم والتوظيف معًا والإيمان الكامل بشعار الجامعة التعليم من أجل العمل.



وأشارت في هذا الجانب إلى أن مخرجات الجامعة من الشباب حصلت على الفرصة الوظيفية والمهنية وهم من قادوا هذه الحملة عن طريق قيادات شابة استطاعت أن تثبت مهاراتها الإبداعية على مستوى وطني وعالمي والشكر موصول لقائدة الحملة الأستاذة مرام السهلي وخريجة الكلية وموظفتها رئيسة وحدة الإنتاج الإعلامي الأستاذة دانية محروقي وفريقهم المبدع من الشباب والشابات الطموحين.