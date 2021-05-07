709 حالات وفاة وأكثر من 44 ألف إصابة جديدة بكورونا في أمريكا

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 44,766 إصابة مؤكدة، و709 وفيات نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات إلى 32,403,159، فيما بلغ عدد الوفيات 577,041.
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إجمالي الإصابات يتجاوز 32 مليوناً و400 ألف
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 44,766 إصابة مؤكدة، و709 وفيات نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات إلى 32,403,159، فيما بلغ عدد الوفيات 577,041.