709 حالات وفاة وأكثر من 44 ألف إصابة جديدة بكورونا في أمريكا

إجمالي الإصابات يتجاوز 32 مليوناً و400 ألف

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 44,766 إصابة مؤكدة، و709 وفيات نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات إلى 32,403,159، فيما بلغ عدد الوفيات 577,041.

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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07 مايو 2021 - 25 رمضان 1442 09:31 PM

إجمالي الإصابات يتجاوز 32 مليوناً و400 ألف

709 حالات وفاة وأكثر من 44 ألف إصابة جديدة بكورونا في أمريكا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

واشنطن

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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 44,766 إصابة مؤكدة، و709 وفيات نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات إلى 32,403,159، فيما بلغ عدد الوفيات 577,041.

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أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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