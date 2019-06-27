سعود بن نايف : عودة الباطن للأضواء ليس مستحيلاً

استقبل رئيس النادي وأعضاء الإدارة

التقى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أمس، بحضور الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، والأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن ، رئيس مجلس إدارة نادي الباطن ناصر الهويدي وأعضاء المجلس، بمناسبة تزكية المجلس من الجمعية العمومية للنادي أخيرًا، وذلك بمقر المحافظة.



ونوه الأمير سعود بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ من دعم واهتمام بالقطاع الرياضي تجسد ذلك في استقبال خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ورؤساء الاتحادات والأندية الرياضية والمهتمين بالرياضة والشباب في القطاعين العام والخاص ، مؤكدًا خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ أن عليهم آمالاً معقودة لتمثيل المملكة خير تمثيل في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، مشيدًا بمؤازرة أهالي حفرالباطن لناديهم ، لافتًا النظر إلى أن عودة النادي للأضواء ليس مستحيلاً متى ما توفرت الإرادة والتكاتف بين محبي النادي، مشيدًا باهتمام سمو محافظ حفرالباطن الذي لن يدخر جهدًا في دعم النادي، متمنيًا سموه للنادي ومحبيه مزيدًا من النجاحات.