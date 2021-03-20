أمير "الشمالية" إلى طريف غداً.. يتفقّد احتياجات المواطنين ويدشّن مشاريع

جولة يقف فيها على سير العمل والتنفيذ لكل ما هو تنموي في ظل دعم القيادة

يعتزم أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، غداً، زيارة تفقدية لمحافظة طريف؛ حيث يستهل الزيارة التي تمتد طوال الأسبوعين المقبلين بجولة تفقدية على مقر المحافظة وتدشين عددٍ من المشروعات التنموية.

ويلتقي الأمير، خلال جولته، المواطنين؛ للاطلاع على الخدمات التي تقدمها مختلف الجهات الحكومية، والوقوف على سير العمل في تنفيذ المشروعات التنموية والتعدينية والسياحية بالمحافظة، في إطار الاهتمام والرعاية والدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لكل ما من شأنه خدمة وراحة ورفاهية المواطن في هذا الوطن العزيز.

تأتي هذه الزيارة استكمالاً للزيارات التفقدية ضمن حرص الأمير للوقوف على احتياجات المحافظات والالتقاء بالمواطنين فيها والاستماع لمطالبهم.