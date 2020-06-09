في أعلى زيادة يومية.. إندونيسيا تسجل 1043 إصابة بكورونا

وزارة الصحة: إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 33076 حالة

سجلت وزارة الصحة الإندونيسية 1043 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، يوم الثلاثاء، وهي أكبر زيادة يومية في عدد الحالات، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 33076 حالة.

ووفق رويترز قال أحمد يوريانتو المسؤول بوزارة الصحة، إن الوزارة سجلت كذلك 40 حالة وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 1923 حالة.

وفحصت إندونيسيا أكثر من 281650 شخصاً حتى يوم الثلاثاء وفقا لبيانات قوة مهام مكافحة مرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس.