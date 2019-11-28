"تيك توك" تتعاون مع "موسم الرياض" بمشاركة مؤثرين عالميين

تحدٍّ عالمي لإبراز التنوع وغنى الفعاليات وتسليط الضوء على العاصمة كوجهة سياحية

تعاونت منصة "تيك توك" وهي الوجهة الرائدة عالميًّا لتصوير مقاطع الفيديو القصيرة عبر الجوال، مع موسم الرياض، لتعزيز القطاع السياحي المتنامي في المملكة.

وينظم موسم الرياض، وهو حدث ضخم مدته ثلاثة أشهر، أكثرَ من 100 فعالية ترفيهية في 12 منطقة مختلفة، تحت عنوان "تخيل".

وأسفرت هذه الشراكة بين منصة "تيك توك" وموسم الرياض عن إطلاق تحد عالمي بدأ في 25 نوفمبر ويستمر حتى 1 ديسمبر، يهدف إلى إبراز التنوع وغنى الفعاليات المتتالية خلال هذا الموسم وتسليط الضوء على مدينة الرياض كوجهة سياحية ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط؛ ولكن في العالم كله.

وتعليقًا على هذا التعاون، قال مدير العمليات في منطقة الشرق الأوسط في "تيك توك" محمد حرب: "نحن نفتخر بالعمل بشكل وثيق ولأول مرة مع موسم الرياض؛ للتأكيد على جمال عاصمة المملكة، الرياض".

وأضاف "حرب": قمنا بدعوة مؤثرين عالميين من روسيا وكوريا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي لزيارة الرياض، واستكشاف المدينة بعمق، والمشاركة في التحدي، ونأمل أن تكون هذه مجرد بداية لرحلتنا، لضخ الحيوية في القطاعات الإبداعية والثقافية في المملكة؛ تماشيًا مع رؤية 2030".

وقام العديد من المؤثرين على منصة "تيك توك" بالمشاركة في التحدي والتخيل من خلال تصوير مقاطع فيديو على لحن الأغنية الرسمية لموسم الرياض. وعلى هذه الفيديوهات أن تبرز جمال السعودية ومدى الطموح والفرح والابتكار والقلب النابض لعاصمة المملكة.

ووصلت نسبة مشاهدة الفيديوهات على هاشتاغ #موسم_الرياض، إلى أكثر من 224.8 مليون مشاهدة خلال ثلاثة أيام فقط. من خلال المحتوى الذي قدمه كل من مشاري هلال وأمل حسان ودجانة بهادر وتالا الصبا ومحمد عباس وغيرهم.