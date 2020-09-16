ردًّا على أولياء الأمور.. "تعليم جازان": مكافآت رمضان سيتم صرفها قريبًا

ظهرت معلَّقة بالموقع منذ أشهُر لكن لم يتم إيداعها بالحسابات البنكية حتى الآن

أكد يحيى عطيف، المتحدث الرسمي باسم إدارة تعليم جازان، لـ"سبق" أن مكافأة شهر رمضان الماضي لطلاب وطالبات المدارس النائية سيتم صرفها قريبًا.

وجاء توضيح "عطيف" ردًّا على تساؤلات أولياء الأمور بعد أن ظهرت معلَّقة في الموقع منذ أشهر غير أنه لم يتم إيداعها في الحسابات البنكية حتى الآن.

وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان قد أودعت مكافآت الطلاب والطالبات حتى شهر شعبان الماضي، فيما تبقت ثلاثة أشهر، وظهرت معلَّقة لشهر رمضان.