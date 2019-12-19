هذا ما ينفقه السياح في العالم .. وترتيب مفاجئ بالخليج ومصر

فيما حلت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى عالميًا

أصدرت منظمة السياحة العالمية تقريرًا يوضح ِحجم الإنفاق السياحي في العالم لعام 2018 ومقدار ما ينفقه السياح في كل دولة وفقًا لحجم الإنفاق بها بحسب موقع "هاو ماتش".



ووفقًا للتقرير فقد جاءت الولايات المتحدة في المركز الأول بــ214 مليار دولار والمركز الثاني إسبانيا بـ"74 مليار دولار" وفرنسا في المركز الثالث بحجم إنفاق "67 مليار دولار، وجاءت أوروبا في المركز الأول بين مناطق العالم، حيث حققت أكثر الإنفاق السياحي في عام 2018 بقيمة 570 مليار دولار أمريكي.



ويؤكد التقرير أن كل دولة تتناسب مع قيمة إيراداتها السياحية، حيث إن البلدان التي تجذب إيرادات السياحة يكون حجم الإنفاق فيها أكثر مثل الولايات المتحدة وإسبانيا أكبر، في حين أن البلدان التي لديها إيرادات سياحة أقل مثل السلفادور تبدو أصغر.



وتخضع الوجهات السياحية الشهيرة للتغييرات بسبب مجموعة متنوعة من العوامل، فعلى سبيل المثال، شهدت مدينة برمنجهام في المملكة المتحدة زيادة كبيرة في السياحة بسبب شعبية الدراما البريطانية ، التي تحدث في مدينة ميدلاندز. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يلعب الوضع السياسي داخل المدينة دورًا رئيسيًا في أدائها السياحي.



وعربيًا جاء الترتيب كالتالي: دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول عربيًا، ضمن خريطة الإنفاق السياحي حول العالم بنحو 21 مليار دولار، تلتها في المركز الثاني السعودية ومصر كل بـ12 مليار دولار، واعتبر الترتيب مفاجئًا حيث تختلف نسبة السكان بين مصر والإمارات والسعودية بنسبة 1:12 .