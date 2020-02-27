نجاح عمليتين معقدتين جوار الحبل الشوكي في مستشفى أبها للولادة

باستخدام تقنية المراقبة العصبية الفسيولوجية

نجح فريق طبي في قسم جراحة المخ والأعصاب للأطفال، بمستشفى أبها للولادة والأطفال، في إجراء عمليتين معقدتين جوار الحبل الشوكي، باستخدام تقنية المراقبة العصبية الفسيولوجية.



جاء ذلك بقيادة استشاري جراحة المخ والأعصاب والقسطرة العصبية التدخلية، الدكتور إبراهيم النعمي، واستشاري جراحة المخ والأعصاب الدكتور محمود كمال.



وقالت صحة عسير: إن العملية الأولى كانت لطفل يعاني التصاقات في الحبل الشوكي ناتجة عن عيب خلقي منذ الولادة، أما العملية الثانية فكانت لطفل آخر يعاني قيلة سحائية نخامية شحمية ضاغطة على الحبل الشوكي.



وكُللت العمليتان بالنجاح، ثم خضع الطفلان لمتابعة طبية دقيقة لمدة أربعة أيام، وبعد أن استقرّ وضعهما الصحي، وتماثلا للشفاء، سُمح لهما بمغادرة المستشفى.



يذكر أن تقنية المراقبة العصبية الفسيولوجية، تُمكّن الفريق الطبي من العمل جوار الحبل الشوكي دون إحداث أي ضرر بوظائفه الحركية أو الحسية، أو التحكم بالإخراج.