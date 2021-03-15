"الصحة": تسجيل 345 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 223 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 15 مارس 2021، تسجيل 345 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 382752 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 223 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 372926 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6573 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3253 والحالات الحرجة 567 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 15 مارس 2021، تسجيل 345 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 382752 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 223 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 372926 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6573 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3253 والحالات الحرجة 567 حالة.