"الصحة": تسجيل 345 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 223 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 15 مارس 2021، تسجيل 345 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 382752 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 223 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 372926 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6573 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3253 والحالات الحرجة 567 حالة.