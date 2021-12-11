سفير السعودية يقدم أوراق اعتماده لرئيس جمهورية الجبل الأسود

نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده خلال اللقاء

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا فيصل بن غازي حفظي، أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى الجبل الأسود، للرئيس ميلو جوكانوفيتش، رئيس الجبل الأسود.

ونقل السفير حفظي، خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظهما الله- فيما حمله، تحياته لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.

وعبر رئيس الجبل الأسود، عن امتنانه وتقديره للمملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً، وتطلع بلاده الى العمل المشترك وتعزيز أواصر التعاون في جميع المجالات.