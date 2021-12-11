سفير السعودية يقدم أوراق اعتماده لرئيس جمهورية الجبل الأسود

نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده خلال اللقاء

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا فيصل بن غازي حفظي، أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى الجبل الأسود، للرئيس ميلو جوكانوفيتش، رئيس الجبل الأسود.

ونقل السفير حفظي، خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظهما الله- فيما حمله، تحياته لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.

وعبر رئيس الجبل الأسود، عن امتنانه وتقديره للمملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً، وتطلع بلاده الى العمل المشترك وتعزيز أواصر التعاون في جميع المجالات.

1

11 ديسمبر 2021 - 7 جمادى الأول 1443 06:34 PM

نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده خلال اللقاء

سفير السعودية يقدم أوراق اعتماده لرئيس جمهورية الجبل الأسود

عبدالله العنزي

الرياض

0 704

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا فيصل بن غازي حفظي، أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى الجبل الأسود، للرئيس ميلو جوكانوفيتش، رئيس الجبل الأسود.

ونقل السفير حفظي، خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظهما الله- فيما حمله، تحياته لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.

وعبر رئيس الجبل الأسود، عن امتنانه وتقديره للمملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً، وتطلع بلاده الى العمل المشترك وتعزيز أواصر التعاون في جميع المجالات.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021