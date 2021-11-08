"الأسعدي" رئيسًا للشؤون الأكاديمية بمستشفيات القوات المسلحة بالطائف

أصدر مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف، اللواء الدكتور ياسر بن حسن بابعير، قرارً بتكليف الدكتور مناحي بن طمحي الأسعدي، مديرًا لقسم الشؤون الأكاديمية بإدارات مستشفيات القوات المسلحة بالطائف، ابتداء من 28/ 3/ 1443هـ.

ويعدُ الدكتور "الأسعدي" من الكفاءات الوطنية المميزة إداريًا وأكاديميًا، إلى جانب عمله كمعالج نفسي، وهو من مؤسسي التجمع المهني للأخصائيين النفسيين بالمملكة، وحاصل على المركز الثاني بتصويت وترشيح من أعضاء المجلس التنفيذي للتجمع تحت مظلة المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية بالرياض.

وأعرب الدكتور "الأسعدي" عن شكره للثقة الممنوحة له من اللواء الدكتور ياسر حسن بابعير. كما شكر العميد الدكتور فواز بن صبيان العتيبي.

وأشاد بالتقدم الذي تشهده الإدارة العامة للخدمات الصحية بقيادة الدكتور أحمد محمد العامري، في ظل تحقيق رؤية سمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، واعدًا ببذل ما بوسعه في سبيل تقديم كل ماهو مفيد للصالح العام.