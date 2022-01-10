خلال فترة 28 - 29 يناير الجاري.. بدء العد التنازلي لانطلاق سباق "فورمولا إي الدرعية 2022"

بمشاركة ثلاثة متسابقين جدد والتذاكر طُرِحت عبر الموقع الإلكتروني

‬اقترب موعد انطلاق منافسات الموسم الثامن من بطولة العالم "إي بي بي فيا فورمولا إي"، والذي تشهده الدرعية للمرة الرابعة على التوالي في يومي 28 و29 يناير الجاري، وذلك بإقامة الجولتين الأولى والثانية من سباق "فورمولا إي الدرعية 2022".

وسينتقل السباق بعد نهاية جولتي الدرعية الأولى والثانية، إلى العاصمة المكسيكية «مكسيكو سيتي» في الجولة الثالثة في 12 فبراير المقبل، على أن تقام الجولتان الرابعة والخامسة في إيطاليا «روما» يومي 9 و10 إبريل، بعد ذلك سينتقل السائقون إلى موناكو للمشاركة في الجولة السادسة في 30 إبريل 2022م.

وفي يومي الرابع عشر والخامس عشر من مايو، ستشهد مدينة برلين الألمانية انطلاق الجولتين السابعة والثامنة، لينتقل بعدها السباق إلى إندونيسيا أواخر شهر إبريل لحساب الجولة التاسعة، أما الجولة العاشرة، فستقام في أوائل يوليو في كندا، وتحديداً في مدينة فانكوفر، فيما ستستضيف نيويورك الأمريكية الجولتين الحادية عشرة والثانية عشرة في 16 و17 يوليو.

ويشهد شهر يوليو أيضاً من العام 2022م إقامة جولتين، حيث تستضيف لندن الجولتين 13-14 يومي 30 و31، وتختتم منافسات الموسم الثامن في أغسطس بمدينة «سيئول» بكوريا الجنوبية، بإقامة الجولتين 15- 16.

وكانت الدرعية قد احتضنت الجولة الافتتاحية للموسم السابع من سباق فورمولا إي الدرعية في 26 و27 فبراير العام الماضي 2021م، والذي احتضن انطلاق أول سباق ليلي في تاريخ البطولة بالطاقة المتجددة، إلى جانب استخدام أحدث تقنيات الإضاءة منخفضة الاستهلاك LED، التي تعمل على تخفيض استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 50% بالمقارنة مع تقنيات الإضاءة الأخرى.

ونجح الهولندي نيك دي فريس من فريق "مرسيدس بنز إي كيو" في الفوز الأول في الجولة الافتتاحية لبطولة فورمولا إي على حلبة الدرعية، أما البريطاني سام بيرد، فقد استطاع الظفر بالفوز الثاني في أول سباق يشارك فيه مع فريق "جاغوار ريسينغ" لحساب الجولة الثانية، متفوقاً على الهولندي روبن فراينز من فريق "إينفيجين فيرجين ريسينغ"، وأنطونيو فيليكس دا كوستا من فريق "دي أس تشيتاه" صاحب المرتبة الثالثة.

وسيشهد الموسم الجديد الذي سينطلق في الدرعية، مشاركة ثلاثة متسابقين جدد، هم: النيوزلندي نيك كاسيدي من فريق "إينفيجين فيرجين ريسينغ"، الفرنسي نورمان ناتو من فريق "روكيت فنتوري ريسينغ"، والبريطاني جايك دنيس من فريق "بي أم دبليو أندريتي موتور سبورت".

وحقق جايك دنيس انطلاقة قوية بسجله في سباقات فورمولا إي، أسفرت عن اختياره الصاعد الأكثر نجاحاً في تاريخ البطولة حتى الآن، وذلك من ناحية عدد مرات وصوله إلى منصات التتويج، فيما وصل نيك كاسيدي لأول مرة إلى منصة التتويج في سباق فورمولا إي بويبلا في المكسيك، فيما سجّل وصولاً ثانياً إلى منصات التتويج في سباق نيويورك، حيث حل وصيفاً خلف البريطاني سام بيرد.

أما نورمان ناتو، فقد صعد إلى منصة التتويج بانتصار كبير في سباق برلين، بعد أن خسر في جولتين سابقتين، ليحرز الفوز الثالث لفريق "فينتوري" في سباقات فورمولا إي، ويصبح بذلك ثالث سائق يفوز بالسباق في مشاركته الأولى في البطولة، باستثناء الموسم الأول، بعد فيلكس روزنكوفيست في عام 2016م، وجيك دينيس في عام 2021م.

الهولندي نيك دي فريس من فريق "مرسيدس بنز إي كيو"، توّج بلقب بطولة أي بي بي فورمولا إي العالمية في برلين لعام 2021م، فيما احتل إدواردو مورتارا من فريق "روكيت فنتوري ريسينغ" المركز الثاني، تلاه جيك دينيس من فريق "بي أم دبليو أندريتي موتور سبورت" في المركز الثالث.

كما فاز فريق "مرسيدس بنز إي كيو" في بطولة الفرق برصيد 183 نقطة، تبعه فريق جاغوار ريسينغ في المركز الثاني، وفريق دي أس تشيتاه في المركز الثالث.

يشار إلى أن وزارة الرياضة قد أعلنت في وقت سابق طرح تذاكر السباق عبر الموقع الإلكتروني https://diriyah-eprix.com، حيث تبدأ الأسعار من 150 ريالاً، بواقع 10 آلاف تذكرة من نوع جراند ستاند، فيما سيكون هناك تذاكر لكبار الزوار، والتي ستوفر فرصة حصريةً للتواصل مع الفرق وسائقي الفورمولا إي.