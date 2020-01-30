بمشاركة 1000 فريق و40 ألف لاعب.. شراكة تجمع رابطة الأحياء والهلال

تهدف الشراكة إلى الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030

وقعت رابطة دوري الأحياء لكرة القدم التابع للاتحاد السعودي للرياضة للجميع، مذكرة شراكة مجتمعية مع إدارة المسؤولية المجتمعية في نادي الهلال لمدة عامين.

ووقع المذكرة في نادي الهلال، الرئيس التنفيذي للنادي المهندس عبدالله الجربوع، ورئيس الرابطة الرئيسة عادل الفقي، بحضور مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية في الهلال سعود السبيعي، ومشرف المسؤولية الاجتماعية في الرابطة محمد عسيري.

وتضمنت الشراكة العناية الطبية من قبل متطوعين في إدارة المسؤولية الاجتماعية في نادي الهلال للاعبي دوري الأحياء، وحضور طاقم طبي لكل مباراة في جميع أنحاء المملكة.

وتهدف الشراكة إلى الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال رفع نسبة التطوع وغرس مفهوم العمل التطوعي المستدام ونشره.

يذكر أن دوري رابطة فرق الأحياء يشارك فيه 1000 فريق، ويضم أكثر من 40 ألف لاعب من 12 رابطة فرعية.