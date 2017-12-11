خادم الحرمين يستقبل سفير العراق المغادر لبلاده

حضر لتوديع الملك اليوم في قصر اليمامة بالرياض

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مكتبه بقصر اليمامة اليوم، سفير جمهورية العراق رشدي محمود العاني، الذي ودع الملك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.

وحضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.