7 طرق طبيعية لعلاج ارتفاع نسبة الكرياتينين في الدم

أبرزها: تقليل ملح الطعام والابتعاد عن المسكنات والتدخين

يسبب ارتفاع نسبة الكرياتينين في البول أو الدم مشكلات صحية مختلفة، ولذلك يجب عدم تجاهل هذا الأمر ولو عن طريق استخدام بعض العلاجات المنزلية الطبيعية، وفقاً لسبوتنيك.



وتفصيلاً، يمكن لارتفاع مستويات الكرياتينين في البول لفترات طويلة أن يتسبب في إصابة الإنسان بالفشل الكلوي، بحسب تقرير لموقع "هيلث لاين" الأمريكي.



وأورد الموقع 7 طرق طبيعية قال إنه يمكن الاعتماد عليها في المنزل لخفض مستويات الكرياتينين في الدم:



1- عدم تناول مكملات الكرياتينين التي تسهم في تقوية العضلات إلا تحت إشراف طبي لتحديد الجرعة المناسبة.



2- عدم الإفراط في تناول البروتينات لأنها تسبب في ارتفاع نسبة الكرياتينين في الجسم.



3- تناول الأغذية التي تحتوي على ألياف لأنها تسهم في دعم وظائف الجهاز الهضمي وأبرزها الفواكه والخضراوات والحبوب، كما أنها تسهم في خفض مستوى الكرياتينين في الجسم.



4- تناول كميات وفيرة من السوائل يسهم في خفض نسبة الكرياتينين في الجسم وعلى العكس فإن الجفاف يؤدي إلى ارتفاعها.



5- عدم تناول كميات زائدة من ملح الطعام لأنه يتسبب في زيادة نسبة الكرياتينين في الجسم.



6- عدم الإفراط في تناول الأدوية المسكنة لأنها تسبب في ارتفاع نسبة الكرياتينين وبالتالي الإضرار بصحة الكلى.



7- يعد التدخين من مسببات ارتفاع نسبة الكرياتينين في الدم ولذلك فإن الإقلاع عنه يسهم في خفض مستوياته وكذلك الإقلاع عن تناول المشروبات الكحولية.