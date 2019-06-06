شاهد كيف عايد شاب في جازان أبناء قريته.. الحلوى طعمها في الفكرة

في بادرة نالت استحسان الجميع وأدخلت الفرح والبهجة إلى النفوس

تفاجأ سكان مركز ريم التابع لمحافظة الدرب شمال جازان بعد أداء صلاة العيد، بسيارة تقف أمام باب الجامع وقد أُلصق على جنباتها الحلوى.

ودعا الشاب "غربي بن مروعي الحدري" المصلين إلى الأخذ من تلك الحلوى والشوكولاته؛ مؤكدًا أنه يقدم ذلك كمعايدة منه للجميع وبطريقته الخاصة التي نالت استحسان الجميع.