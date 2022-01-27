سفارة الهند بالرياض تحتفل باليوم الجمهوري

حفل استقبال رسمي بحضور أمين منطقة الرياض

احتفلت سفارة الهند في الرياض أمس 26 يناير، باليوم الجمهوري لبلادها.

بدأ الاحتفال في الصباح بمراسم رفع العلم في مقر السفارة؛ حيث قام سفير الهند لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد، برفع الألوان الثلاثة.

وقدم "سعيد" تحياته وتهنئته لجميع الحاضرين؛ مسلطًا الضوء على العلاقات المتنامية بين الهند والمملكة العربية السعودية. كما قرأ رسالة رئيس الهند، شري. رامناث كوفيند بهذه المناسبة.

أعقب ذلك عروض ثقافية قدّمها طلاب المدارس الهندية بالرياض بحضور أفراد الجالية الهندية الموجودة في المملكة.

وفي المساء، تم ترتيب حفل استقبال رسمي في السفارة في قصر الثقافة بالحي الدبلوماسي، حضره الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف المقرن، أمين منطقة الرياض.

وشهد الاحتفال حضور أعضاء السلك الدبلوماسي وكبار الشخصيات السعودية إلى جانب الجالية الهندية.

وتضمنت القاعة معرضًا للرسم، حول العلاقات الهندية السعودية، أقامه فنانون سعوديون وهنود بارزون، بالإضافة إلى تزيين المكان بالعديد من الأكشاك التي تمثل الحِرَف اليدوية الهندية والمنسوجات والمواد الغذائية والكيانات التجارية.

ويعتبر احتفال اليوم الجمهوري أهمية كبرى بالنسبة للهنود في جميع أنحاء العالم؛ حيث تحتفل الهند بذكرى استقلالها تحت مظلة "آزادي كا أمريت ماهوتساف".