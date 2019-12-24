"الشورى" يدعو إلى الإسراع في تخصيص الأندية وتنظيم دعم "النسائية"

المجلس وافق على مشروع الإستراتيجية الوطنية للادخار

وافق مجلس #الشورى في جلسته العادية الحادية عشرة من السنة الرابعة للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ؛ على مشروع الإستراتيجية الوطنية للادخار.

وطالب المجلس، الهيئة العامة للرياضة، بدراسة أفضل الآليات لتأسيس وتنظيم ودعم الأندية النسائية السعودية، وكذلك طالب هيئة الرياضة، بالإسراع في تخصيص الأندية الرياضية.

ووافق المجلس على الملحق البروتوكولي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن الاتفاق بتشكيل اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى، فيما ناقش التقريرين السنويين لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد للعامين الماليين 1439/1438 - 1440/1439 هـ.