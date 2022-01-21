"التحالف": الدفاعات السعودية تُدمِّر صاروخًا باليستيًّا أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط

أكدت أن الصاروخ أُطلق من مطار صعدة

أعلنت قيادة التحالف لدعم الشرعية باليمن مساء اليوم الجمعة أن الدفاعات السعودية دمَّرت صاروخًا باليستيًّا، أُطلق باتجاه مدينة خميس مشيط.

وقالت " قيادة التحالف": "إن الصاروخ الباليستي أُطلق من مطار صعدة باستخدام عين مدني"، مشددة على أن عملية الاستجابة للتهديد الباليستي والمُسيَّرات تتطلب استمرارها.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخ باليستي

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21 يناير 2022 - 18 جمادى الآخر 1443 08:13 PM

أكدت أن الصاروخ أُطلق من مطار صعدة

"التحالف": الدفاعات السعودية تُدمِّر صاروخًا باليستيًّا أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت قيادة التحالف لدعم الشرعية باليمن مساء اليوم الجمعة أن الدفاعات السعودية دمَّرت صاروخًا باليستيًّا، أُطلق باتجاه مدينة خميس مشيط.

وقالت " قيادة التحالف": "إن الصاروخ الباليستي أُطلق من مطار صعدة باستخدام عين مدني"، مشددة على أن عملية الاستجابة للتهديد الباليستي والمُسيَّرات تتطلب استمرارها.

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قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخ باليستي

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