على مساحة 300 فدان.. مدينة بالمليارات للمشردين فقط

مزودة بكافة وسائل الراحة منها مرافق رعاية صحية ومطاعم

تنوي مجموعة ناشطة بكاليفورنيا لبناء مدينة حديثة بقيمة 3 مليارات دولار لإيواء مواطنين بلا مأوى، "مشردين" في الولاية.



وتعتقد جماعة "مواطنون مرة أخرى" (سيتيزن أجين) أن مشروع بناء مدينة حديثة للمشردين سوف يحل أزمة أولئك الذين لا مأوى لهم في كاليفورنيا.



ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية نقلت عنه سكاي نيوز عربية، ستتوافر في منازل وشقق المدينة الحديثة المقترحة كل وسائل الراحة، مثل أجهزة التلفزيون، ومستشفى ومرافق رعاية صحية، بالإضافة إلى مطاعم ومقاهي.



كذلك ستحتوي المدينة على أنفاق تحت الأرض من أجل "تقليل اضطراب حياة المواطن"، المشرد الذي اعتاد العيش بلا مأوى لفترة من الزمن.



وتتكون المدينة، المقترحة على مساحة 300 فدان، من مجموعات من البنايات المؤلفة من 16 طابقًا، أما الشقق في هذه المدينة فستكون متاحة للمشردين مجانًا.



وتقدّر "مواطنون مرة أخرى" أن المدينة الجديدة ستكون جاهزة خلال 11 عامًا فقط، حيث من المقترح افتتاحها في العام 2031.



جدير بالذكر أن ولاية كاليفورنيا تعاني من أزمة تشرد مزمنة، انتقدها مسؤولون حكوميون مثل الرئيس دونالد ترامب ووزير الإسكان والتنمية الحضرية بن كارسون.



ويقدر عدد المشردين، الذين بلا مأوى، في الولاية بحوالي 150 ألف شخص.



ولتحقيق هذه الغاية، أنشأت جماعة "مواطنون مرة أخرى" موقعًا على "غو فاند مي"، وتلقت تبرعات بقيمة 820 دولارًا فقط.



وقال مؤسس جماعة "مواطنون مرة أخرى" دتيون ناسون، في بيان الخميس: "لقد حان الوقت للتفكير بشكل مختلف لحل أزمة التشرد، فبدلاً من بناء 4000 مأوى إضافي، يموّل المواطنون مرة أخرى لبناء مدينة واحدة، تلبي احتياجات جميع المشردين من البالغين في أميركا، وستكون أسرع وأقل تكلفة بالمليارات عن الجهود الحالية".

